Campeonato Italiano terá impedimento semiautomático a partir de janeiro

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou que o impedimento semi automático será introduzido a partir do final de janeiro na Serie A, a 1ª Divisão da Itália.

'Depois de consultas com a Associação de Árbitros (AIA), foi tomada a decisão de recorrer a esta tecnologia, utilizada na Copa do Mundo do Catar, a partir da 20ª rodada do Campeonato Italiano, programada de 27 a 30 dejaneiro e que marca o início do segundo turno da competição na temporada 2022-2023', explicou a FIGC em um comunicado.

Depois de vários testes no ano passado e em fevereiro, a "tecnologia semi automática de impedimento" (SAOT) foi introduzida pela Fifa no Mundial deste ano.

Como funciona

O objetivo da ferramenta é acelerar e dar maior rigor às decisões da arbitragem, permitindo estabelecer a qualquer momento a posição dos jogadores e da bola, sem retirar a avaliação dos árbitros em campo. Esta tecnologia se soma ao recurso do árbitro de vídeo (VAR), que não conseguiu nos últimos anos acabar com as polêmicas em torno das arbitragens.