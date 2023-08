Campeonato Italiano: Inter de Milão vence o Cagliari e sobe para a 3ª posição

A Inter de Milão só precisou de um tempo para vencer o Cagliari nesta segunda-feira (28) no encerramento da segunda rodada do Campeonato Italiano. Com o triunfo por 2 a 0 fora de casa, a equipe de Milão sobe para a terceira posição na tabela.

Com apenas dois jogos disputados, o topo da tabela começa embolar. Ao todo, quatro times têm seis pontos, com 100% de aproveitamento. O critério de desempate, então, acaba sendo o saldo de gols. O Milan lidera a fila, seguido por Napoli, Inter e Hellas Verona.

O JOGO

A partida desta segunda na Sardegna Arena só precisou de um tempo para ser decidida. O primeiro gol da Inter saiu aos 21 minutos com Denzel Dumfries. Após tentativa falha de roubar a bola pela defesa do Cagliari, Marcus Thuram ficou com a bola e avançou em direção ao gol adversário. O lateral infiltrou trazendo consigo dois marcadores. Mesmo assim, recebeu o passe dentro da área e chutou cruzado abrindo o placar.



O segundo gol saiu dez minutos depois. Em jogada veloz pela esquerda, Lautaro Martinez acabou recebendo a bola na entrada da área, praticamente sozinho. Ele dominou, limpou o adversário que chegou atrasado e marcou o gol com a facilidade de um goleador. Foram 12 finalizações na primeira etapa. Na volta dos vestiários, a Inter sossegou e o ritmo de jogo caiu.

PRÓXIMOS CONFRONTOS

Na próxima rodada, o time de Milão encara a Fiorentina em casa, no próximo domingo. O Cagliari visita o Bologna, no sábado.

OUTRA PARTIDA

Outro jogo que fechou a segunda rodada do Italiano nesta segunda-feira foi entre Salernitana e Udinese. Os times empataram em 1 a 1, com os dois gols sendo marcados no segundo tempo. A equipe anfitriã é comandada pelo português Paulo Sousa, que até pouco tempo atrás era comandante do Flamengo.



Os destaques da partida ficam por parte dos dois goleiros. De um lado, o mexicano Guillerno Ochoa. Do outro, o italiano Marco Silvestri. Ambos fecharam suas metas e não deixaram o placar ser mais elástico. Com este resultado, ambas as equipas continuam sem vencer. A Udinese fica na 16ª colocação com apenas um ponto, enquanto o Salernitana soma dois na 12ª posição.