Campeonato Francês de volta nesta quarta-feira, (28), veja como estava antes da Copa

Na manhã da próxima quarta-feira, (28), a Ligue 1, popularmente conhecida como Campeonato Francês, estará de volta ao cenário do fuebol. Paralisado pela Copa do Mundo, o campeonato vai ter continuidade a partir da 16ª rodada com todos os clubes em campo.

LÍDER DO CAMPEONATO

Atualmente, o Paris Saint Germain é o líder do Campeonato Francês, com 41 pontos, 13 vitórias e nenhuma derrota. A equipe de Neymar, Mbappé e Messi, possui números bond nesta temporada. Ao total, o clube tem um saldo de gol positivo de 34 gols e um aproveitamento de 91%.

O PSG, ta tabela de classificação está seguido de Lens, com cinco pontos de diferença, Rennes, com 10 e Olympique de Marselha, com 11.

CLASSIFICAÇÃO

1º | Paris Saint Germain | 41 pontos

2° | Lens | 36 pontos

3º | Rennes | 31 pontos

4º | Olympique de Marselha | 30 pontos

5º | Loriente | 28 pontos

ZONA DE REBAIXAMENTO

17º | Auxerre | 13 pontos

18º | Ajaccio | 12 pontos

19º | Strasbourg | 11 pontos

20º | Angers | 8 pontos

ARTILHEIRO DO CAMPEONATO

O artilhero da atual temporada da Ligue 1, 2022/2023, é o Mbappé, também destaque na Copa do Mundo do Catar. O jovem jogador de 24 anos, até o presente momento, possui 12 gols em 15 rodadas de campeonato francês. O segundo artilheiro da equipe é o brasileiro Neymar, com um gol a menos e Messi entra nas estatísticas como o assistente do PSG na temporada, com 10 participações em gol.

DESTAQUES NA COPA

A Copa do Mundo do Catar chegou ao fim e os jogadores do Paris Saint Germain foram os principais destaques no Mundial. Com a participação de Lionel Messi, Neymar, Mbappé, Vitinha, Hakimi e Marquinhos, o elenco do clube da França chamou a atenção na copa. Messi sagrou-se, juntamente com a Argentina, campeão do mundo, vencendo, o até então atual campeão, Kylian Mbappé.

AGENDA DE JOGOS

28/12 | Ajaccio x Angers | 11h

28/12 | Troyes x Nantes | 11h

28/12 | Auxerre x Mônaco | 13h

28/12 | Clermont x Lile | 15h

28/12 | Paris Saint Germain x Strasbourg | 17h

28/12 | Brest x Lyon | 17h

29/12 | Loriente x Montpellier | 13h

29/12 | Reims x Rennes | 15h

29/12 | Nice x Lens | 17h

29/12 | Olympique de Marselha x Toulouse | 17h