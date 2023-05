Mais de 200 profissionais da segurança do Ceará se reuniram na manhã do último domingo (21), para um campeonato de Jiu-jitsu da Polícia Militar do Ceará em comemoração 188 anos da corporação. Intitulada de Copa Raça de Fortes de Jiu-Jitsu, o evento foi realizado no Ginásio da Federação Cearense de Karatê.

De acordo com a organização do evento, mais de 230 profissionais da segurança pública nas áreas de luta estiveram no evento.

Veja fotos do evento:

Legenda: Campeonato de Jiu-jitsu da Polícia Militar Foto: Foto: Holanda Júnior/PMCE

Legenda: Campeonato de Jiu-jitsu da Polícia Militar Foto: Holanda Júnior/PMCE

Legenda: Campeonato de Jiu-jitsu da Polícia Militar Foto: Holanda Júnior/PMCE