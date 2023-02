Campeonato de Carimba reúne melhores jogadores no Eusébio

Neste sábado (25) uma disputa de carimba entre os times campeões do Campeonato Cearense de Carimba na Praia de Iracema 2022, promete agitar a cidade do Eusébio. O 1º Carimbão do Eusébio será gratuito e acontecerá ArenaSet, no Shopping Eusébio, a partir das 15h.

De acordo com a programação do evento, as atividades começam às 16h. Em seguida, a partir das 17h30, três quadras da arena ficam livres para todos os públicos, a partir de 12 anos, se divertirem e praticarem o esporte. A produção irá distribuir o material necessário disponível para as partidas. Além disso, juízes estarão presentes para gerir os jogos.

"Esse evento será o primeiro desse tipo em shopping center. Aqui, no Shopping Eusébio, temos a vantagem da presença de 8 quadras de Beach Tennis, a ArenaSet, sendo 6 delas descobertas e 2 cobertas", destacou Iara Avelino, Gerente de Marketing do Shopping Eusébio.



Programação:

Dia 25 de fevereiro (sábado)

15h - Abertura do evento com presença de DJ

16h - Disputa das Campeãs de 2022

17h30 às 20h – Três quadras livres para prática do carimba