Campeonato de Basquete 3x3 do Rede Cuca está com inscrições abertas; Veja detalhes

O Campeonato de Basquete 3x3 da Rede Cuca tem seu início marcado para o sábado (16), no Cuca Barra, das 9h às 17h. A disputa será nos naipes masculino e feminino, para atletas de 14 a 29 anos. Os interessados em participar do torneio terão até quinta-feira (14) para realizar as inscrições, que são gratuitas. Basta procurar a coordenação de esportes dos equipamentos da Rede Cuca (Barra, Pici, Mondubim, José Walter ou Jangurussu).

O torneio está dividido em duas categorias: 14 a 18 anos e 19 a 29 anos, masculina ou feminina. Cada equipe pode inscrever até quatro atletas, porém, três desses serão os titulares. As partidas serão disputadas no formato de eliminatórias simples, com cada uma delas durando 12 minutos corridos ou até uma equipe alcançar 21 pontos. A quadra do Basquete 3x3 é menor que a tradicional, medindo aproximadamente 15 x 11 metros, com apenas uma cesta.

SERVIÇO