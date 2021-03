Campeonato Cearense deve ser incluso em retomada de atividades no Estado; aval depende do Governo

Suspenso desde o dia 11 de março, por conta de decreto de lockdown estabelecido pelo governador Camilo Santana (PT), o Campeonato Cearense de Futebol pode ser retomado na próxima semana. Ao menos esta é a expectativa da Federação Cearense de Futebol (FCF), que já trabalha na elaboração de um plano de retomada da competição. É importante destacar, porém, que o torneio somente será retomado se houver liberação do Governo do Estado.

Na última sexta-feira (26), o governador Camilo Santana acenou a possibilidade de iniciar o plano de retomada das atividades no Estado do Ceará a partir do dia 5 de abril, a depender da situação epidemiológica. O Diário do Nordeste apurou que, caso esta possibilidade se concretize, há boas chances de que o Campeonato Cearense esteja incluso logo na fase inicial do retorno.

"Com muita calma e cautela, estamos esperando e trabalhando em um protocolo de retomada da competição, como foi feito também no ano passado. Claro que tudo vai depender da liberação do Governo do Estado. Mas estamos preparando tudo de acordo com o que está sendo determinado para retornarmos quando houver condições", disse o presidente da FCF, Mauro Carmélio.

Um argumento que pesa a favor da retomada do Campeonato Cearense é que, no Estado do Ceará, jogos de futebol continuam sendo permitidos. Partidas válidas pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil são realizadas normalmente, com suspensão apenas do Estadual.

Havendo a concretização da liberação para o retorno da competição a partir do dia 5 de abril, há possibilidade de que os primeiros jogos já sejam marcados ainda na mesma semana, a partir do dia 7 ou 8.