Campeonato Cearense define classificados ao mata-mata; veja confrontos

O Campeonato Cearense de 2023 definiu os classificados ao mata-mata da competição. Com Ceará e Fortaleza liderando a fase de grupos, a dupla avançou às semifinais, enquanto Atlético-CE, Ferroviário, Iguatu e Maracanã estão nas quartas de final do Estadual.

Os confrontos serão: Iguatu x Atlético-CE e Ferroviário x Maracanã. O Vovô encara o vencedor do primeiro duelo, e o Leão enfrenta o classificado do segundo - todas as partidas serão de ida e volta.

Quadrangular do rebaixamento

A 1ª fase também definiu os últimos colocados do Estadual. No Grupo A, Caucaia e Barbalha ficaram nas posições finais. Já no Grupo B, os piores rendimentos foram de Pacajus e Guarani de Juazeiro.

Deste modo, um quadrangular com as equipes será realizado. Os clubes que ficarem na lanterna e vice-lanterna do chaveamento serão rebaixados à Série B do Campeonato Cearense - o regulamento também prevê jogos de ida e volta nessa etapa.