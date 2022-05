Campeonato Cearense de Hipismo terá participação de 150 atletas; veja datas

Com a participação de 150 atletas, o Campeonato Cearense de Categorias de Hipismo 2022 terá início neste fim de semana. O Centro Hípico JLP recebe o evento nos dias 14 e 15 de maio (sábado e domingo), a partir das 8h30, em Fortaleza. A competição será transmitida nacionalmente pela plataforma de streaming Ride2Play!.

Além dos atletas cearenses, cavaleiros e amazonas convidados de outros estados também estarão em pista.

“Esse nosso campeonato é realizado em alto nível, trazendo o armador de percurso, júri e comissários presentes nas principais competições nacionais. Nós queremos que nossos atletas encontrem o melhor dentro da pista, estando preparados em condições de igualdade com os atletas de outros estados”, diz Renata Holanda, presidente da Federação Equestre do Ceará.

Jorge Luís Passamani, organizador da competição e instrutor da equipe JLP, fala sobre o investimento na estrutura, com intuito de trazer o mesmo nível das principais pistas de competição do país, além de novos obstáculos e acessórios de percurso.

“Nós temos aqui no Ceará grandes cavalos e grandes atletas. Sabemos que precisamos proporcionar a eles a melhor estrutura de treinos e principalmente de provas. Ficamos felizes com o nível que estamos atingindo juntos”, afirma Passamani.

Para o conforto do público, o campeonato terá transmissão em telões, lounges especiais com internet de alta velocidade, área de alimentação, além de programação musical ao fim do dia. A Federação Equestre do Ceará apoia o evento.



SERVIÇO

CAMPEONATO CEARENSE DE CATEGORIAS

Data: 14 e 15 de maio

Hora: 9 às 18h

Local: Centro Hípico JLP (Rua Itaboraí, 560, próximo à Arena Castelão)

Legenda: Evento terá a participação de 150 atletas em várias categorias. Foto: Divulgação

