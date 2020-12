Campeonato Cearense de futebol feminino: veja regulamento e tabela base da competição

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou o regulamento e a tabela base do Campeonato Cearense feminino de 2020. O torneio foi adiado para janeiro de 2021 devido à pandemia de Covid-19.

Os participantes são: Ceará, Fortaleza, Menina Olímpica e São Gonçalo. As disputas devem iniciar no dia 6 do próximo mês. Nas duas últimas temporadas, as Meninas do Vozão ficaram com a taça.

A fórmula de disputa ocorre em dois turnos, com jogos apenas de ida. Os primeiros colocados disputam a final de cada turno também em apenas um confronto.

Em caso de vencedores diferentes em cada chave, será realizada uma finalíssima para definir o campeão. Caso uma equipe seja vitoriosa nos dois turnos, será declarada campeã estadual.

Tabela do Campeonato Cearense 2020

Primeiro Turno – Primeira Fase

1ª rodada – Ceará x Menina Olímpica

2ª rodada - Fortaleza x Ceará

3ª rodada – Ceará x São Gonçalo

Segundo Turno – Primeira Fase

1ª rodada – Menina Olímpica x Ceará

2ª rodada – Ceará x Fortaleza

3ª rodada – São Gonçalo x Ceará