Campeonato Cearense de Futebol 7 terá início neste sábado (10) com 20 equipes; confira grupos

A principal competição estadual de clubes de Futebol 7 (FUT 7) terá início neste sábado (10). O Campeonato Cearense de Futebol 7 reunirá 20 equipes, que disputarão, além do título, vagas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Nordeste. A competição será realizada no Complexo No Alvo Society.

Divididos em duas chaves com 10 equipes cada, o Grupo A enfrentará o Grupo B. Ao final da 1ª fase, os 16 melhores colocados estarão classificados às oitavas, enquanto os quatro últimos serão rebaixados à Série B. Confira os grupos do Campeonato Cearense de Futebol 7 abaixo.

Grupo A:

Baile

AAPM

Eusébio

Rio Negro

Muralha

Resto do Mundo (RDM)

Uz Resenha (UZR)

Euro

Atlético Tubarão

Brothers/Serpro

Legenda: Baile de Munique e Roma disputaram o título do Campeonato Cearense de FUT7 2020 Foto: Divulgação / Federação Cearense de Futebol 7

Grupo B:

Roma

Descubra

Galáticos

Real Dortmund

Bola Cheia

Maraponga

Columbia/PFC

VF7

Murão/B&S

UZF

Série B do Campeonato Cearense de Futebol 7

Os moldes da elite de Futebol 7 são os mesmos da Série B do Campeonato Cearense. A competição será realizada em paralelo com a Série A. As quatro melhores equipes ascendem à primeira divisão. Confira abaixo os grupos da 2ª divisão do Campeonato Cearense de FUT 7.

Grupo A:

RedBull A.

AABB D.

Açaí Vitalli

Bosque

RKES

XMFC

Lusos

Palermo

Fortim

Racce

Grupo B:

Brasil

RedBull Jabuti

Se7e

Venturoso

Pacoti

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Holanda

Vila da Prata

Liverpool

Flamigos

Atual campeão do Campeonato Cearense de FUT7

O Baile de Munique Futebol Clube defenderá o título de Campeão Cearense de FUT 7. Em 2020, a equipe conquistou o título diante do Roma Society. O duelo foi transmitido para todo o Brasil pela TV Diário.

O atual campeão cearense mantém o bom desempenho em campo e chega como favorito para conquista do bicampeonato. Há três semanas, o Baile de Munique realizou um amistoso preparatório contra o Uz Resenhas e triunfou por 4 a 1.

