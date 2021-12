Campeonato Cearense de Futebol 7 tem finais da Série A, B e feminino neste sábado

Em constante crescimento no estado, o Campeonato Cearense de Futebol 7 realiza neste sábado (11), no Complexo No Alvo Society, em Fortaleza, as finais da Série A, B e feminino. Os jogos serão transmitidos pelo canal no Youtube da Federação de Futebol 7 do Ceará (FF7CE).

O primeiro jogo será a final da Série B, às 15h45, entre Pacoti e RB Jabuti. Logo em seguida, às 17h15, se enfrentam a Universidade Federal do Ceará e Winks, na final feminina. E a grande final da Série A está marcada para 18h45, entre o Uzr, atual campeão da Copa do Nordeste, e Baile de Munique, atual campeão cearense e vice-campeão brasileiro.

A competição começou com 20 equipes, divididas em dois grupos. Na primeira fase, os 16 melhores colocados da Série A, por exemplo, avançaram às oitavas de final, e os outros 4 foram rebaixados para a Série B.

Legenda: Atual campeão da Copa do Nordeste, Uzr mede forças com o Baile de Munique Foto: Divulgação/FF7CE

Jogadores

O Campeonato Cearense de Futebol 7 conta com a participação de ex-jogadores profissionais de futebol de campo, como Leandro (Uzr), ex-volante do Fortaleza, e Max Oliveira (Baile), que também teve passagem pelo Leão, além de Lucão (Baile), que jogou pelo Maracanã no Campeonato Cearense 2021, e Iuri (Baile), que atuou pelo Pague Menos.

O presidente da Federação de Futebol 7 do Ceará, Marcelo Vieira, comemora a bom nível dos times na edição deste ano e projeta ampliação da competição para o interior cearense em 2022.

Marcelo Vieira Presidente da FF7CE O futebol 7 está numa crescente, em ascensão. Em 2020 fizemos uma ótima competição, com jogos transmitidos. Em 2021, tivemos a participação de equipes do interior. E em 2022, queremos levar o futebol 7 para cinco regiões do estado: norte, sul, leste, oeste e região central.

Horários das decisões

Série B: 15h45

15h45 Feminino: 17h15

17h15 Série A: 18h45