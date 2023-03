Campeonato Cearense de Futebol 7 começa neste sábado e reúne 60 equipes

Começa neste sábado (25) a disputa do Campeonato Cearense de Futebol 7 de 2023. Ao todo, são 60 equipes da modalidade na disputa, divididas em três divisões. A disputa do torneio acontece no Complexo No Alvo Society Dunas. 20 cidades de diferentes regiões do estado do Ceará estarão representadas no torneio.

Em cada divisão haverá 20 equipes, sendo elas divididas em dois grupos com dez equipes cada. Os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B. Os 16 melhores colocados avançam para a fase de oitavas de final, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a divisão inferior.

As equipes da primeira divisão disputam inclusive vagas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Nordeste da categoria.