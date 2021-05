Campeonato Cearense de 2021 terá rodada dupla no Castelão para semifinais; veja data e horários

As semifinais do Campeonato Cearense de 2021 tiveram as datas definidas nesta terça-feira (18). Os duelos entre Fortaleza x Atlético-CE e Ferroviário x Ceará serão nesta quarta-feira (19), em rodada dupla na Arena Castelão.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) informou que o primeiro confronto será o Clássico da Paz, às 15h30. Na sequência, às 21h30, o time tricolor encara a Águia da Precabura em busca de vaga na finalíssima.

Vale ressaltar que a semifinal ocorre em jogo único, com vantagens para Fortaleza e Ferroviário por conta das melhores campanhas na fase de grupos. Assim, os dois clubes avançam com empate ou vitória.

Semifinais do Campeonato Cearense de 2021

19.05 - Ferroviário x Ceará | 15h30, na Arena Castelão

19.05 - Fortaleza x Atlético-CE | 21h30, na Arena Castelão

Liberação da Conmebol

Apesar da tabela base do Campeonato Cearense reservar os dias 19 e 20 como disponíveis às semifinais, um imbróglio existiu nos bastidores devido ao calendário da Copa Sul-Americana. Na quinta (20), o Ceará encara o Bolívar-BOL, às 19h15, na Arena Castelão, pela 5ª rodada do Grupo C.

Legenda: O Ceará garantiu vaga na semifinal ao vencer o Atlético-CE na última rodada da fase de grupos Foto: Thiago Gadelha / SVM

A diretoria alvinegra tinha interesse de alterar a data para evitar maior desgaste do elenco às vésperas de um compromisso importante. Já os dirigentes corais reforçaram pedido para atuar no estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará, às 15h30, na quarta - condições essas atendidas.

Assim, a solução envolveu a rodada dupla no principal estádio do futebol cearense. Como o Castelão precisa ser entregue à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) na quarta-feira, 19h15, 24 horas antes do jogo, a FCF solicitou e conseguiu uma flexibilização para a entidade.

