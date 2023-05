Campeonato Brasileiro será suspenso? Entenda suposta fala de Marcelo Barreto que viralizou

Com o escândalo da manipulação de jogos no Brasil, uma série de notícias falsas têm circulado pelas redes sociais. Entre elas, que o jornalista Marcelo Barreto teria dito que o Campeonato Brasileiro seria paralisado. O apresentador, que comanda o Redação SporTV, divulgou um vídeo para desmentir a fakenews que se espalhou em um aplicativo de mensagens nesta quarta-feira (10).

"Recebi uma enxurrada de mensagens sobre algo que eu não falei. Não tenho nenhuma informação sobre o número de jogadores envolvidos e que ainda não foram divulgados no escândalo das apostas. Não tenho nenhuma informação sobre paralisação do Campeonato Brasileiro. Isso que está sendo repassado no seu grupo de Whatsapp é falso. Não sei quem inventou. E, curiosamente no programa de hoje, eu dizia: 'respira antes de repassar algo, procura a fonte", disse em trecho do apelo feito.

A Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, investiga grupos criminosos envolvidos em casos de manipulação de resultados em campeonatos de futebol no Brasil. Pelo menos 19 jogadores são investigados e outros estão envolvidos, mas não foram denunciados.