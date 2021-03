Campeonato Brasileiro é eleito pela IFFHS o 3º melhor torneio do mundo na década

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, na sigla em inglês) elegeu o Campeonato Brasileiro o terceiro melhor torneio do mundo em um ranking da última década.

A melhor liga do planeta é a da Espanha e a segunda, a da Inglaterra, segundo a entidade. A competição espanhola ganhou nove prêmios anuais IFFHS como a mais forte do mundo de 2011 a 2020. Apenas uma vez a vencedora foi outra liga, a inglesa, em 2019.

Além do Brasileirão, a América do Sul conseguiu colocar mais três ligas entre as dez melhores: Argentina (6º), Colômbia (7º) e Paraguai (10º).

O top-10 do IFFHS

1 - Espanha

2 - Inglaterra

3 - Brasil

4 - Itália

5 - Alemanha

6 - Argentina

7 - França

8 -Colômbia

9 - Portugal

10 - Paraguai