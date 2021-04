Campeonato Alemão terá 'bolha' nas rodadas finais após casos de Covid-19

O aparecimento de novos casos de Covid-19 em elencos das principais divisões do futebol alemão nas últimas semanas ligaram sinal de alerta no país. Nesta quinta-feira (22), a Liga Alemã de Futebol anunciou criação de uma bolha para as três últimas rodadas das Séries A e B do Campeonato Alemão.

Em um comunicado oficial, a DFL explica que, na primeira fase, que entra em vigor no dia 3 de maio, "as pessoas que são incluídas no programa regular de testes - elenco, comissão técnica e staff - devem estar apenas em casa e nas instalações de treino e jogo", informou em nota.

Na fase seguinte, iniciada em 12 de maio, os mesmos grupos de pessoas dos 36 clubes (18 de cada divisão) irão para "centros de estágios de quarentena", após terem teste negativo realizado no máximo com 24 horas de antecedência.

A liga alemã afirma que esta quarentena é "obrigatória" até o último jogo da equipe na 34ª rodada e acrescenta que a "bolha" pretende "dar uma segurança extra para a realização dos jogos, especialmente tendo em conta a pressão de tempo causada pelo Eurocopa que começa em junho".

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte