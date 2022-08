Campeões do US Open, Venus Williams e Dominic Thiem são convidados a participar do torneio

Venus Williams e Dominic Thiem foram convidados a participar do US Open, último Grand Slam do ano. Os dois atletas já foram campeões do torneio de tênis. Nos últimos anos, a dupla enfrentou uma série de problemas físicos e desfalcaram o evento em 2021.

Aos 42 anos, Venus terá a oportunidade de acompanhar de perto a possível aposentadoria da irmã Serena, que indicou sua despedida para Nova York. Um ano mais velha que Serena, Venus vai completar 25 anos de sua primeira final do US Open, disputada em 1997, sua primeira temporada completa no circuito, aos 17 anos. Ela se sagrou bicampeã em 2000 e 2001.

Venus se ausentou do circuito por quase um ano em meio a diversos problemas físicos. Apesar disso, ainda não fala abertamente sobre despedida ou aposentadoria, como a irmã. Dona de sete títulos de Grand Slam, ela e mais sete tenistas receberam o convite para entrar diretamente na chave principal, que começa no dia 29 deste mês.

Campeã do Aberto da Austrália de 2020, a americana Sofia Kenin também foi contemplada, assim como as compatriotas CoCo Vandeweghe, Elizabeth Mandlik, Peyton Stearns e Eleana Yu, além da australiana Jaimee Fourlis e da francesa Harmony Tan.

No masculino, Thiem encabeça a lista dos convidados. Desde que foi campeão do US Open em 2020, o austríaco acumulou lesões e não conseguiu embalar no circuito. Ex-Top 5 do ranking, ele vem reagindo no circuito gradualmente. Atualmente, é o 228º do mundo

A lista dos convidados tem ainda os americanos Sam Querrey, Learner Tien, Emilio Nava, J.J. Wolf e Ben Shelton, o francês Ugo Humbert e o australiano Rinky Hijikata.

