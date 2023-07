Campeões da Sul-Americana e da Liga Europa vão se enfrentar em novo torneio intercontinental

A Conmebol e a UEFA criaram uma nova competição intercontinental. O Desafio de Clubes será disputado pelo campeão da Copa Sul-Americana contra o campeão da Liga Europa. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (7). Independiente Del Valle e Sevilla vão disputar a primeira edição, que ocorrerá neste mês.

A competição tem formato semelhante ao do antigo Mundial de Clubes. No entanto, envolve os campeões de torneios continentais de cada confederação: a Copa Sul-Americana, na América do Sul, e a Liga Europa, na Europa.

Campeão da Sula em 2022, o Independiente Del Valle vai encarar o Sevilla, dono do título na Liga Europa. Em jogo único, os times vão se enfrentar no Ramón Sánchez Pizjuán, casa do time espanhol.

Se as equipes ficarem no empate em tempo normal, a decisão do título vai para as penalidades. A edição deste ano será chamada de "Antonio Puerta XII" em homenagem ao ex-jogador do Sevilla. Ele morreu em 2007, aos 22 anos, após sofrer uma parada cardíaca.