Campeão olímpico, Marcelo Negrão é anunciado como técnico do Rede Cuca para Superliga

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira de voleibol em Barcelona-1992, Marcelo Negrão acertou com o Rede Cuca e será o treinador da equipe cearense na inédia disputa da Superliga 2022–2023. O treinador desembarca em Fortaleza no dia 29 de agosto (segunda-feira) para assinar contrato e iniciar a preparação do time.

Na carreira, Negrão soma passagens por equipes de base e profissionais, como o Sesi-SP. Até dezembro, esteve à frente do time sub-21 do Mogi das Cruzes.

Como parte das preparações para a Superliga, o Rede Cuca realiza nesta segunda-feira (22) uma seletiva de atletas maiores de 18 anos. O intuito é estruturar a equipe para a competição nacional.

Quem é Marcelo Negrão?

Marcelo Negrão, de 49 anos, está entre os maiores atletas da história do voleibol brasileiro. Em 1992, conquistou o ouro dos Jogos Olímpicos de Barcelona, acertando o saque do primeiro título de um esporte coletivo para o Brasil.

A carreira de Negrão teve fim aos 30 anos, em 2001, devido as lesões no joelho.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte