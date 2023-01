Campeão mexicano, Pachuca homenageia Pelé com trono no Estádio Hidalgo

O Pachuca, atual campeão mexicano, homenageou o Rei Pelé, falecido em 29 de dezembro, aos 82 anos, com um trono permanente no Estádio Hidalgo, em Pachuca (MEX). O assento conta com a assinatura de Edson Arantes de Nascimento.

Antes do confronto contra o Puebla, o clube mexicano preparou uma série de homenagens ao Rei Pelé, entre elas a entrada dos jogadores do clube com a camisa 10 da Seleção Brasileira, em alusão à conquista de 1970, encabeçada por Pelé.

"A partir de agora, Trono do Rei está no Estádio Hidalgo [...] Aqui viverás para sempre, ó Rei Pelé [...] Um espaço para o Trono do Rei, o maior da história. Viva o Rei Pelé!"

🔟 | ¡Esta cancha siempre recordará tu legado de leyenda!



¡En Pachuca #PorSiemprePelé! ⚽️ pic.twitter.com/PCVHg5lZWB — Club Pachuca 🌟 (@Tuzos) January 10, 2023

A instalação de um trono é devido à identificação de Pelé com o Pachuca. Em 2004, o ex-jogador participou da reinauguração da atleta. Em vídeos divulgados, o clube mexicano relembra momentos em que Edson Arantes de Nascimento elogiou o processo de formação do jogador de futebol, como homem de caráter.

✨ | Dejaste tu legado en cada rincón de nuestra institución:



¡Aquí vivirás por siempre, O Rei Pelé! 🔟⚽️👑#PorSiemprePelé pic.twitter.com/fHs5y31bP6 — Club Pachuca 🌟 (@Tuzos) January 10, 2023

No duelo contra o Puebla, o Pachuca venceu por 5 a 1, com gols de Luis Chávez, Nicolás Ibáñez (2x), Javier López e Kevin Álvarez.