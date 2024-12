Campeã olímpica é suspensa por um ano do hipismo após flagra maltratando cavalo

Charlotte Dujardin, tricampeã olímpica de hipismo, foi suspensa de todas as competições por um ano por chicotear um cavalo. A punição foi anunciada nesta quinta-feira (5). As imagens causaram um escândalo no mundo esportivo, o que fez Charlotte desistir de disputar a Olimpíada de Paris-2024.

Dujardin foi suspensa provisoriamente pela Federação Internacional de Esportes Equestres (FEI) em 23 de julho, quando o órgão regulador do hipismo iniciou uma investigação sobre um vídeo feito há quatro anos em que ela chicoteava repetidamente um cavalo enquanto treinava outro cavaleiro.

O vídeo foi gravado há quatro anos, mas viralizou somente neste ano. E o advogado holandês Stephan Wensing apresentou uma denúncia contra a britânica em nome de um cliente não divulgado. A denúncia gerou uma suspensão provisória de seis meses, o que foi estendido nesta quinta para um ano. Assim, ela só poderá voltar a competir em julho do próximo ano.

A FEI alega que ela foi punida por "envolver-se em conduta contrária aos princípios do bem-estar do cavalo" e incluiu uma multa de 10.000 francos suíços, cerca de R$ 68 mil.

Dujardin, de 39 anos, faturou a medalha de ouro na Olimpíada de Londres-2012 no adestramento individual e também por equipes. Quatro anos depois, no Rio-2016, levou o ouro no individual novamente. Por equipes, ela conquistou a prata. E foi bronze em equipe e individual nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021.