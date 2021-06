Campeã nacional, Fazenda Haras Claro brilha com sua criação Quarto de Milha Ofício Lake

A campeã nacional Fazenda Haras Claro voltou a mostrar a excelência de sua criação Quarto de Milha, no último fim de semana, nas provas do tradicional Grande Prêmio Velocidade do Nordeste, na cidade de Bezerros/PE. Participaram quinze jovens e velozes corredores da raça Quarto de Milha: nove machos e seis fêmeas.

Além do GP, aconteceu leilão de venda de potros e potrancas da raça Quarto de Milha. O destaque do evento foi a criação da campeã Fazenda Haras Claro com o potro Ofício Lake, filho da campeonissima Darling Bryan e Granite Lake. Venceu o GP Consolação com tempo recorde de toda disputa, de 16s.579mil. A programação obedeceu às normas sanitárias, sem aglomeração de público.

O criador Cláudio Rocha comemorou o marcante triunfo do pupilo vendido ao Ranch Nana Peroto. Na prova final do GP Velocidade do Nordeste, venceu o potro Hur Ease. Em Setembro, no Jockey Club Cearense, teremos a Festa Nacional da Criação Quarto de Milha -GP/Leilão Fortaleza Quarter Horse Show.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte