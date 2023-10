Campanha da nova camisa do Fluminense, em homenagem a Cartola, gera polêmica; entenda

A Umbro divulgou a nova terceira camisa do Fluminense, nessa quarta-feira (11), e a campanha do uniforme tem gerado polêmica nas redes sociais. Nas cores verde e rosa, em alusão à escola de samba Mangueira, o lançamento é uma homenagem ao cantor Cartola, que era torcedor tricolor e sambista mangueirense.

Apresentada no dia em que ele completaria 115 anos, se vivo, a propaganda da peça repercutiu entre os internautas, que questionaram o uso da imagem da esposa do cantor, Dona Zica. No vídeo da publicidade, ela é representada por uma atriz vestindo o novo manto do clube das Laranjeiras. No entanto, apesar de ser mangueirense, ela era torcedora do Flamengo.

Nas redes sociais, usuários criticam a representação da rubro-negra com o manto do rival. O Fluminense classificou a escolha como sendo uma "licença poética".

Covardia o que eles fizeram. Podiam ter colocado a camisa no ator representando Cartola, mas colocaram na flamenguista roxa Dona Zica em mais uma tentativa de apagar a história. Feio demais. Mas vai esperar o que vindo de lá né?", observou um internauta no X, antigo Twitter.

"Muito bonita a camisa, a homenagem e o vídeo, mas é um absurdo que um filme institucional coloque a Dona Zica da Mangueira, companheira de vida do Cartola e flamenguista roxa, como tricolor. É de um desrespeito à memória dela, sabe?", escreveu outra pessoa na mesma plataforma.

Outros internautas também criticaram o posicionamento contrário a escolha da campanha.

Sobre a polêmica da Dona Zica usando camisa de rival no comercial do Cartola e do Fluminense, isso é algo que só tem no Twitter. Zico vestiu camisa de rival e não entrou em combustão por isso. 'Ah, mas ela tá morta', então vai xilicar com a família que autorizou", apontou outro torcedor.

Conheça a nova camisa do Fluminense

Além das cores verde e rosa da Estação Primeira de Mangueira, o novo uniforme três é estampado, de ponta a ponta, pela letra do samba "Corra e Olha o Céu", composto por Cartola e Dalmo Castello, em 1974. A canção foi gravada na camisa com uma letra inspirada na própria caligrafia do cantor.

Foto: divulgação/Fluminense

Além do escudo clássico do time e da marca da Umbro, o novo manto tem ainda pacth com ilustração do artista, usando a tradicional versão listrada do uniforme tricolor.

Apesar de lançada na quarta-feira, as venda da peça só começaram nesta quinta-feira (12), nas lojas oficiais físicas e online do Fluminense, conforme o portal GE.