Camisas furtadas do atacante Everton Cebolinha são recuperadas pela polícia

As camisas furtadas da casa da família do atacante Everton Cebolinha, no Eusébio, foram recuperadas pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira. Os uniformes do Grêmio, Benfica e Seleção Brasileira, eram considerados especiais pelo jogaddor, diante da trajetória dele.

Segundo o jogador, eram camisas do título da Copa do Brasil de 2016 pelo Grêmio, da apresentação no Benfica e da final da Copa América de 2019 pelo Brasil.

O jogador ainda não se manifestação sobre a recuperação do material. Mais informações sobre a operação serão divulgadas em breve pela Polícia Civil.

Chuteiras de ouro furtadas

No início do mês de junho, o ex-atacante Jardel, também com passagem marcante pelo Grêmio, teve chuteiras de ouro furtadas na casa dele, no bairro Damas, em Fortaleza. Os prêmios foram recuperados no dia seguinte pela polícia.