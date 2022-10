Camisa de Maradona retorna à Argentina após 36 anos

Depois de 36 anos da conquista da Copa do Mundo pela Argentina no jogo contra a Alemanha, a camisa vestida por Diego Maradona retornou à casa dos 'hermanos'. O objeto estava com o jogador Lothar Matthaeus, após a tradicional troca de camisas dentro de campo, foi doada à embaixada da Argentina em Madri e, posteriormente, entregue Associação de Futebol Argentina (AFA) através do colecionador Marcelo Odas nesta quarta-feira, (19).

No Twitter o perfil oficial da AFA divulgou imagens do recebimento da camisa pelo Presidente Claudio Tapa e em nota Claudio agradeceu pela "armadura" e afirmou que ela permitiu abraços durante a vitória contra o México, ele ainda completou dizendo que a camisa tem um valor muito importante para a Argentina e para a história do país e que em breve o objeto poderá ser visitado.

No jogo que decidiu a final da Copa do Mundo de 1986 Maradona deu assistência para o gol que garantiu a vitória da Argentina. A camisa nomeada "Mão de Deus" foi usada pelo atleta e vendida pelo valor, até então recorde de 7,14 milhões de libras, cerca de R$42,3 milhões.

A camisa no atual momento está emprestada para o Museu do Esporte do Catar, sede da Copa do Mundo de 2022.