Camisa da Seleção Brasileira não foi inspirada em Juma, de Pantanal; Nike explica

A Nike negou que a nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 foi inspirada na novela “Pantanal”, da Rede Globo. O uniforme tem as estampas em alusão à onça-pintada, enquanto um dos principais personagens da produção de TV, a Juma, se transforma no animal.

"O conceito e o design dos uniformes são desenvolvidos, em média, com dois anos de antecedência. Não há qualquer relação entre o lançamento dos uniformes da Seleção Brasileira com a novela", afirmou Thiago Lia, gerente de marca para homens da Fisia, distribuidora da Nike, para o UOL.

Legenda: Assim como a mãe, Juma pode se transformar em onça quando ameaçada Foto: Globo

No calendário, a novela foi anunciada em setembro de 2020. A Nike alegou que a camisa já estava em desenvolvimento neste período, com projeto que remete ao estilo de jogo do time nacional.

A campanha foi denominada "Garra Brasileira". O ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, também participou do processo. "Queriam ter uma camisa inusitada, uma ideia nova, inovadora, que tivesse a ver com o jovem. Mostraram jovens, artistas vestidos de onça. O próprio Neymar, Anitta e astros da NBA. E argumentaram que a onça-pintada era um animal genuinamente brasileiro", declarou.

No site oficial da Nike, a camisa oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022, seja nos modelos azul ou amarelo, custa R$ 349,99. Em caso de personalização para inclusão do nome, é acrescido um valor de R$ 14,99. Para incluir uma numeração, como 13 ou 22, o usuário deve investir mais R$ 19,99. Camisas da Seleção Brasileira para a Copa do Catar de 2022 Legenda: Uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 Foto: reprodução / ge Legenda: Uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 Foto: reprodução / ge Legenda: Uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 Foto: divulgação / Nike Legenda: Uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 Foto: divulgação / Nike Legenda: Uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 Foto: divulgação / Nike Legenda: Uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 Foto: divulgação / Nike