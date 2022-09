Camisa amarela da seleção brasileira some das lojas semanas antes das eleições

As camisas amarelas da seleção brasileira sumiram das lojas físicas e on-line duas semanas antes do 1º turno das eleições. O modelo será usado na Copa do Mundo do Catar. As informações são do Uol.

A reportagem tentou comprar a do modelo torcedor masculino, no valor de R$ 349,99. No entanto, a única encontrada foi tamanho P. Nos sites da fabricante Nike, da loja Centauro, e da Bayard o item apareceu como indisponível em boa parte das últimas duas semanas. Na Netshoes sequer foi possível encontrar o item.

Entre os lojistas ouvidos, dois disseram que não estão recebendo as camisas. Outros informaram que só receberão em outubro. Três deles não tinham previsão.

Em comunicado, a Nike informou que o sucesso do produto fez com que as vendas superassem as expectativas mais otimistas. Questionada se o motivo do sumiço do item das lojas não seria o fato de a camisa amarela ter uso político pela direita, a empresa nega.

Os novos uniformes venderam dez vezes mais que em 2018, de acordo com a fabricante. A Nike providencia novos lotes das camisas amarela e azul.