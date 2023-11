Calebe ressalta foco e concentração do Fortaleza para jogo contra o Bragantino: 'É uma final'

Pressionado por resultados positivos na Série A do Brasileirão, o Fortaleza embarcou, nesta quarta (29), para enfrentar o Bragantino, amanhã (30), às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada da competição. Antes da delegação deixar o solo cearense, o meia-atacante Calebe falou com a imprensa e ressaltou o foco e a concentração do grupo leonino para enfrentar uma final contra o time paulista.

Calebe Meia-atacante do Fortaleza "Agora é focar amanhã, que é um jogo muito importante para nós. É uma final. Todo mundo sabe que nessa reta final de Campeonato Brasileiro todos os jogos são muito importantes, então, vamos chegar lá para uma final. Todos estão muito focados e concentrados naquilo que a gente tem que fazer amanhã. Vai ser difícil, o Bragantino é um grande adversário, mas vai dar tudo certo e vamos buscar sair com os três pontos", disse.

Mesmo com o Tricolor enfrentando uma sequência negativa dentro da competição, Calebe vem tendo um bom desempenho nas últimas partidas. Nos últimos dois jogos, ele foi titular e marcou um gol contra o Palmeiras, além de conceder duas assistências diante do Botafogo. O camisa 27 destacou que vive o seu melhor momento depois da lesão, mesmo em meio à pressão que o elenco enfrenta na Série A.

Calebe Meia-atacante do Fortaleza "Depois da minha lesão no joelho, é a primeira vez que eu me sinto bem. Tinha uns incômodos, mas hoje posso dizer que estou 100%. Todo jogo tem a sua porcentagem de pressão. Todos sabem que o Campeonato Brasileiro é disputado, na parte de cima e na de baixo. A gente gosta dessa pressão, que é aquele algo a mais assim, o frio na barriga, que é importante. Então, a gente sabe desfrutar ao máximo, com toda a responsabilidade que nós temos. A gente não esquece aquilo que precisa ser feito em campo, então estamos muito concentrados para mudar essa chave e sair com a vitória amanhã", comentou.

VEJA OS RELACIONADOS DO FORTALEZA:

GOLEIROS : João Ricardo, Fernando Miguel e Maurício Kozlinski.

: João Ricardo, Fernando Miguel e Maurício Kozlinski. LATERAIS : Tinga, Dudu, Bruno Pacheco e Escobar.

: Tinga, Dudu, Bruno Pacheco e Escobar. ZAGUEIROS : Brítez, Titi, Benevenuto e Tobias Figueiredo.

: Brítez, Titi, Benevenuto e Tobias Figueiredo. MEIO-CAMPISTAS : Caio Alexandre, Zé Welison, Lucas Sasha, Pedro Augusto, Pochettino, Lucas Crispim e Calebe.

: Caio Alexandre, Zé Welison, Lucas Sasha, Pedro Augusto, Pochettino, Lucas Crispim e Calebe. ATACANTES: Pikachu, Guilherme, Galhardo, Lucero, Machuca e Pedro Rocha.