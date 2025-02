Calebe lamenta derrota do Fortaleza no Clássico-Rei: ‘serve de aprendizado’

O Fortaleza perdeu para o Ceará por 2 a 1, neste sábado (8), pela última rodada da 1ª fase do Campeonato Cearense de 2025. Na Arena Castelão, os gols alvinegros foram de Lucas Mugni e Pedro Henrique - Lucero descontou de pênalti. Camisa 10 do Leão, Calebe lamentou o resultado.

"Sabemos que ninguém quer perder, a gente não quer, mas saímos com a derrota. Serve de aprendizado, amanhã é outro dia. Seguiremos trabalhando forte para cumprir os objetivos do ano”. Calebe Meia do Fortaleza

Com o resultado, o time tricolor ampliou o jejum sem vitórias contra o arquirrival para seis partidas. Calebe ressaltou que foram detalhes e a desatenção que impediram a vitória.

“É detalhe, tem que estar ligado nos 90 minutos. Tomamos gol de bola parada, foi detalhe. É treinar para que nos próximos (Clássicos-Rei), o time esteja atento nos 90 minutos”, declarou.

Apesar da derrota, o Fortaleza terminou a 1ª fase na liderança do Grupo B, com 12 pontos, e avançou direto às semifinais do Campeonato Cearense. Já o Ceará foi o líder do Grupo A, com 16. Os times estão classificados e aguardam a definição das quartas para conhecer os adversários.