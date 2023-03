Calebe garante foco do Fortaleza no penta: ‘me falaram do quão importante é esse título’

O meio-campista Calebe concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (20) e destacou o foco do Fortaleza no título estadual na temporada 2023. No último final de semana, o Tricolor do Pici venceu o Ferroviário e garantiu vaga na final da competição, onde terá pela frente o Ceará.

“Desde o meu primeiro dia de clube já me falaram do quão importante é esse título é para toda a torcida, para o clube, para todos nós. Pode ter certeza que a gente está ciente disso, não só eu, mas todos os jogadores, toda a comissão, todo mundo está muito focado que a gente vai conquistar esse título que é muito importante”, destacou o jogador.

Fortaleza e Ceará já se enfrentaram em duas oportunidades nesta temporada e o Fortaleza acabou derrotado nas duas. Para Calebe, o foco do time é fundamental para superar o rival na decisão. “Clássico é sempre disputado, um jogo de detalhes e ainda uma final. A gente tem que entrar ligados, mais de 100% para que a gente não venha a cometer erros”, disse.

PRIMEIRO GOL PELO LEÃO

Contratado nesta temporada, Calebe já disputou nove jogos com a camisa do Fortaleza. Diante do Ferroviário, no último domingo (19), ele marcou o primeiro gol pelo Leão. “É uma alegria imensa fazer meu primeiro gol usando a camisa do Fortaleza. Eu vim trabalhando muito para isso. É seguir trabalhando para que isso venha a se repetir muito mais.”

O Fortaleza também disputa outras competições na temporada 2023. Uma delas será a Copa Sul-Americana. “Se a gente entra para a Sul-Americana, é para buscar o melhor. Claro que, de acordo como for as partidas, o objetivo é ser campeão em todas as competições. Você não pode entrar pensando baixo”, destacou o jogador.