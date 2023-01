Calebe, do Atlético-MG, entra na mira do Fortaleza para 2023; veja detalhes

O meio-campista Calebe, do Atlético-MG, interessa o Fortaleza para 2023. O atleta, de 22 anos, é um pedido de Juan Pablo Vojvoda à diretoria tricolor, que visa contar com o jogador para a temporada. A equipe mineira, porém, descarta emprestar o jogador, ou seja, a equipe de Marcelo Paz precisaria adquirir o jovem em definitivo.

O time leonino entrou em contato com a diretoria atleticana para viabilizar a contratação. A informação é do ge. O Atlético-MG entende que Calebe ir para o Fortaleza pode aumentar a visibilidade e valorizar o atleta no mercado nacional e internacional.

Em 2022, Calebe disputou 27 partidas, com um gol marcado. Na carreira, o meio-campista tem passagem pelas categorias de base do São Paulo. O vínculo do jogador com o Atlético-MG vai até dezembro de 2024.