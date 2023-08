Calebe desfalca Fortaleza contra o Santos; atleta aguarda resultados de exames preliminares

Titular na partida que classificou o Fortaleza para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o meia-atacante Calebe não treinou na atividade de reapresentação do clube, nesta quarta-feira (9), e será desfalque certo do Leão para o jogo diante do Santos, neste domingo (13), pela 19ª rodada do Brasileirão.

O Diário do Nordeste apurou que o camisa 27 ainda aguarda, de fato, os resultados dos exames que foram realizados para saber a real gravidade da lesão, mas que, em uma avaliação preliminar feita pelo DM Tricolor, ele desfalcará a equipe de Juan Pablo Vojvoda nas próximas semanas.

O LANCE

Aos 36 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Libertad, Calebe sofreu uma entrada dura de Espinoza que, na sequência do lance, caiu por cima de sua perna direita, que ficou travada no solo. Rapidamente, ele caiu no chão e teve que ser substituído após receber atendimento do Departamento Médico do Fortaleza.

O camisa 27 deixou o campo chorando, mas conseguiu sair andando. De acordo com um comunicado divulgado pelo clube, ainda no decorrer da partida de terça-feira (9), o meia sofreu um trauma no joelho direito e já estava sendo avaliado pelo Departamento de Saúde e Performance do Clube.

CALEBE

Calebe, de 23 anos, chegou ao Fortaleza na atual temporada e já soma 42 partidas disputadas com a camisa do Tricolor do Pici, além de quatro gols e cinco assistências. O meia ficou marcado pelo gol do título do Campeonato Cearense de 2023, que valeu o pentacampeonato inédito para o clube.