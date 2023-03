Calebe demonstra otimismo para segundo jogo contra o Cerro Porteño: 'tem mais 90 minutos lá'

O Fortaleza foi derrotado pelo Cerro Porteño no primeiro jogo válido pela terceira fase da Libertadores por 1 a 0, porém as equipes ainda jogam a partida de volta no Paraguai. Em entrevista coletiva, o meio-campista Calebe projetou o segundo confronto e comentou sobre alguns detalhes da partida.

"Claro que as oportunidades que a gente tem, a gente tem que fazer e pode ter certeza que o futebol é bom porque amanhã já é outro dia. Trabalhando forte, para que a gente possa evoluir cada dia mais para que nas próximas oportunidades a gente venha fazer e comemorar junto com toda a equipe", disse o jogador.

O jogador ainda ressaltou a participação da equipe na competição e prometeu entrega do time no jogo de volta no Paraguai.

"Sensação única. Jogamos a Libertadores, acho que todos os grandes jogadores sonham em poder participar e o nosso time é muito bom, tanto tecnicamente, em todas as funções e mentalmente. Então, vamos trabalhar bastante e pode ter certeza que a gente vai nos doar ao máximo, todas as semanas, todos os dias, para a gente vir buscar essa classificação lá no Paraguai", falou Calebe.

Thiago Galhardo, em entrevista coletiva pós-jogo contra o Deportivo Maldonado, comentou sobre as condições do novo gramado da Arena Castelão, que passou por reformas recentemente, e o meio-campista Calebe concordou com o camisa 91 do tricolor, mas ressaltou que o gramado não serve como desculpas para o resultado negativo diante do Cerro Porteño.

"Concordo com o Galhardo, só que se está ruim para nós, está ruim para eles também, isso aí não é desculpa. Pode melhorar, eu acho que pode melhorar porque as vezes você dar um passe a grama segura, por causa da questão da areia, mas isso é questão de tempo e crieo eu que vai melhorar muito", disse o jogador.

O segundo jogo entre as equipes pela Libertadores acontece na próxima quinta-feira, (16), no estádio General Pablo Rojas, às 19h. O Cerro Porteño tem a vantagem no placar e o Fortaleza vai em busca da vitória por dois gols de diferença para classificar sem precisar decidir nos pênaltis.