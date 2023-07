Calebe analisa derrota do Fortaleza para o Palmeiras: 'faltou o último passe'

O meia-atacante Calebe, que esteve em campo na tarde deste sábado (22) no Allianz Parque na derrota do Fortaleza por 3 a 1 para o Palmeiras, concedeu entrevista logo após o término do confronto e avaliou o comportamento do Tricolor do Pici dentro de campo.

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil aqui na casa deles. Faltou o último passe, o detalhe final para converter em gol", destacou o atacante, que entrou em campo no decorrer da partida e criou algumas chances para o Fortaleza.

Na partida, seis jogadores do Fortaleza receberam cartão amarelo por parte do árbitro Rafael Rodrigo Klein. Após o jogo, Calebe comentou sobre a possibilidade de alterações na equipe nos próximos jogos por conta de suspensões por cartões amarelos.

"Aqui é uma família, quem entra ou quem começa no banco de reservas. Não é 11 ou 12 só, é um time todo. Nosso time é muito qualificado para quem entrar em campo dar conta do recado", disse o jogador de 23 anos.

"Agora é trabalhar de novo e ter mais partidas pela frente. Se Deus quiser, pontuar mais lá na frente", completou o atacante. O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (29), quando recebe o Red Bull Bragantino na Arena Castelão, às 18h30.