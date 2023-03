Caíque não espera jogo fácil do Ceará contra o Sergipe no Castelão: 'não existe mais favoritismo'

O Ceará entra em campo neste domingo contra o Sergipe no Castelão, às 18 horas, pelo jogo de quartas de final da Copa do Nordeste. Será o encontro do líder do Grupo A com 16 pontos, diante do 4º colocado, com 11.

Ainda que o Vovô decida em casa e tenha melhor campanha que o time sergipano, o volante alvinegro Caíque Gonçalves rechaçou qualquer favoritismo do Ceará para o duelo.

"O time deles tem qualidade. Não é bobo, é um time perigoso. Não existe mais essa de favorito. Temos que entrar com o pensamento de vitória, o Ceará é um time gigante, de camisa pesada. Temos que entrar focados e mostrar que queremos ganhar. Estamos confiantes e queremos a classificação".

Para o volante, o Ceará precisa mostrar respeito pelo adversário jogando seu melhor futebol.

"Temos que mostrar o porque de estarmos vestindo esta camisa. Se não mostrar que estamos querendo, vai ficar mais dificil. Nossa mentalidade é jogar, respeitando o adversário e o maior respeito que se pode ter e fazendo gol, jogando bem e ganhando todas as bolas".

Preparação

Caso a partida termine empatada, a vaga será definida nos pênaltis. Caíque afirma que o elenco está preparado para uma possível disputa, e que a eliminação para o Ituano da Copa do Brasil desta forma não terá influência.

"Estamos preparados. Fomos eliminados pelo Ituano nos pênaltis, mas isso não abalou ninguém, não tirou a confiança de ninguém. Se tivesse pênaltis contra o Iguatu de novo, estariamos preparados. Se precisar contra o Sergipe, estaremos todos preparados".