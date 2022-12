Caíque Gonçalves celebra acerto com o Ceará e ressalta foco para 2023: 'vamos voltar pra Série A'

O volante Caíque Gonçalves, um dos novos reforços do Ceará, enviou uma mensagem para os torcedores alvinegros. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube nesta quarta-feira (14), o atleta agradeceu a confiança no trabalho dele e ressaltou foco em retorno da equipe para a Série A.

"Estou passando para expressar para vocês a minha alegria de vestir essa camisa gigante do futebol brasileiro. Agradecer a confiança da diretoria no meu trabalho, prometo que vou honrar com muita vontade essas cores. Tenho certeza que será um ano abençoado, de muitas conquistas. Se Deus quiser, vamos voltar para a Série A. Agradeço a todos pela recepção, que vocês venham junto conosco nesse 2023, que tenho certeza que vamos conseguir os principais objetivos na temporada", disse o jogador.

O jogador foi anunciado no último dia 8 de dezembro e terá contrato até o fim de 2023. O atleta de 27 anos estava no Ituano e foi titular em boa parte da Série B. Além dele, o Alvinegro anunciou outros três reforços para a temporada: os meias Jean Carlos e Arthur Rezende, além do zagueiro Tiago Pagnussat. Veja detalhes do mercado da bola.

VEJA VÍDEO:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte