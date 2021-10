Caio Ribeiro revela que não há mais linfomas em seu corpo: 'não existe risco do câncer continuar'

O comentarista da Globo, Caio Ribeiro, anunciou nas redes sociais neste domingo (3) não ter mais linfomas. Caio estava fazendo tratamento de quimioterapia para tratar um linfoma de Hodgkin.

Pelo Instagram, o comentarista agradeceu todo o apoio que recebeu e deu a notícia de cura.

"Eu não via a hora de gravar esse vídeo pra dizer que acabou. Sexta-feira, eu fiz o exame para ver como é que tava a resposta ao medicamento, a quimioterapia, e não existe mais nenhum linfoma no meu corpo. Zerado, não existe mais nenhum risco do câncer continuar. Sucesso absoluto do tratamento", disse ele.

Apesar do resultado dos exames, Caio afirmou também que ainda terá que realizar tratamento com radioterapia para prevenção.

LINFOMA DE HODGKIN

O comentarista esportivo foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin e começou o tratamento contra a doença depois do aparecimento de um caroço na região do pescoço.

"Eu fui diagnosticado com um linfoma, que se chama linfoma de Hodgkin. A boa notícia é que ele tem 95% de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia, estou forte, com a cabeça boa, tenho certeza de que em mais 15 dias isso vai passar", explicou Caio Ribeiro no início de setembro.