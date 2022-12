Caio Alexandre revela que renovação com Fortaleza está encaminhada: 'Quero muito permanecer'

O volante Caio Alexandre, do Fortaleza, revelou nesta sexta-feira (23) o andamento da negociação para renovar com o Tricolor do Pici para 2023. Em entrevista ao Charla Podcast, no YouTube, o atleta, de 23 anos, disse que a renovação "está perto de acontecer" e revelou ansiedade pelo desfecho positivo visando a próxima temporada.

Caio Alexandre chegou ao Fortaleza em agosto deste ano. No clube, disputou 13 partidas, com um gol marcado. O volante contribuiu para a campanha de recuperação do clube na Série A, finalizando com a vaga na Pré-Libertadores.

Caio Alexandre Volante do Fortaleza "Está bem perto de acontecer. Tô muito feliz no Fortaleza. Quero muito permanecer e vamos torcer para que nesses próximos dias a gente conclua isso tudo para ser um 2023 lindo para mim e para o Fortaleza. Dá para ficar tranquilo, eu quero também e estamos próximo de finalizar. Já estou ansioso para finalizar tudo."

O vínculo de Caio Alexandre com o Fortaleza se encerra em 31 de dezembro. O atleta pertence ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, com contrato até 2024. Os moldes da negociação com o Tricolor do Pici deve ser anunciado junto da renovação contratual do atleta.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil