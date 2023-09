Caio Alexandre destaca fator mental do Fortaleza para jogo da volta contra o Corinthians

Titular no Fortaleza, Caio Alexandre destaca a importância do trabalho mental feito com os atletas do clube. Após empatar com o Corinthians no jogo de ida da final da Sul-Americana, o meia falou sobre a expectativa para chegar à final da competição, mas sem deixar a ansiedade atrapalhar em campo. Para ele, será a partida mais importante do time na temporada e até da história do Tricolor.

“Nosso mental é muito importante dentro do clube. A gente tem um trabalho tanto da comissão quanto da psicologia que passa muito para a gente uma tranquilidade para trabalhar. A gente tem que estar pronto para esse momento de decisão. Como foi falado no vestiário, desde quando a gente tem o sonho de se tornar jogador profissional, a gente tem que estar preparado para esse momento. Acho que esse momento é muito gostoso de se viver”, disse o volante em coletiva de imprensa.

O jogador revelou uma conversa com o lateral Bruno Pacheco, antes da entrada para o campo.

“Eu falei (para ele): ‘cara, quem não sente isso aqui? Uma vibração, de jogar jogos assim. Tem alguma coisa diferente de jogar num estádio cheio, atmosfera maravilhosa.’ Acho que terça-feira vai ser o jogo mais importante do nosso ano, acho que da história do clube também.. A gente sabe da dificuldade que vai enfrentar lá. Mas é controlar a ansiedade, trabalhar essa semana, pensar no Grêmio, que é um adversário difícil. Como o professor sempre fala, pra gente desfrutar de uma Sul-Americana a gente precisa estar bem no Brasileiro. Para que isso possa acontecer, esse controle é importante”, completou.

Zé Welison abriu o placar para o Tricolor, Yuri Alberto empatou para o Timão. O empate no placar na Neo Química Arena deixou o resultado aberto para o confronto decisivo, na Arena Castelão, no dia 3 de outubro.

"Acho que a gente fez um jogo compacto, seguro, maduro... E levar esse 2 jogo para o Castelão, para a nossa casa, é de suma importância para a gente. Não foi por sorte, a gente conseguiu isso pela nossa boa campanha na primeira fase. Então, jogar ao lado do torcedor será de suma importância pra gente fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com essa tão sonhada classificação para a final", finalizou.

O Fortaleza volta a campo no sábado (30), quando enfrenta o Grêmio, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (de Brasília), na Arena Castelão. Contra o Corinthians, pela Sul-Americana, o confronto decisivo será no dia 3 de outubro, também em casa.