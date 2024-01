Caio Alexandre deixa o Fortaleza e acerta com o Bahia

Acabou a novela. O volante Caio Alexandre deixou o Fortaleza e acertou com o Bahia. A informação foi confirmada neste domingo (14), pelo Diário do Nordeste.

O atleta foi adquirido em definitivo e a expectativa é que, ele embarque para Manchester, na Inglaterra, local da pré-temporada do clube baiano já na segunda-feira (15).

Veja também

Melhor proposta

O Tricolor da Boa Terra apresentou a melhor proposta financeira para o atleta, enquanto o Corinthians, outro clube interessado no jogador, ofereceu melhores valores para o Leão, que possui 50% dos direitos de Caio.

O restante dos direitos do volante pertencem ao Botafogo, que possui 40%, e ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, que manteve 10%, após negociação com o Fortaleza.