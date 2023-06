Caio Alexandre critica gramado do Castelão em empate do Fortaleza: 'dificultando muito'

O volante Caio Alexandre criticou o estado do gramado da Arena Castelão no empate em 0 a 0 entre Fortaleza e Bahia na tarde deste sábado (3), pela nona rodada da Série A do Brasileirão 2023. Em entrevista concedida ao Premiere no intervalo da partida, Caio cobrou melhorias no gramado do principal estádio do futebol cearense.

"Acho que o gramado também está dificultando muito para a gente. É um gramado que está muito ruim, nossa equipe é uma equipe que gosta de um jogo muito rápido, acelerar a partida, só que por vezes o gramado está atrapalhando um pouco o domínio, para acelerar o jogo", afirmou o camisa 8 do Leão, titular na partida.

Leia Mais Jogada Após acúmulo de jogos e críticas, Castelão receberá manutenção no gramado até dia 29

"Eu acho que isso não é uma desculpa, porque a gente tem feito grandes jogos aqui no Castelão, mas é uma coisa que tem que melhorar, uma coisa que para agregar o nosso jogo, eu acho que a gente perde essa posse de bola rápida, então é um fator primordial para a gente também", completou o jogador.

Para a temporada 2023, a Arena Castelão já foi fechada para reformas no gramado, alvo de muitas críticas por jogadores e treinadores desde a temporada de 2022. A última das intervenções realizadas no gramado aconteceu no final de abril, após 15 jogos realizados no estádio em um período de 48 dias.