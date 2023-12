Caio Alexandre admite negociação com o Palmeiras: ‘É esperar os próximos passos’

O volante Caio Alexandre admitiu que negocia com o Palmeiras para a temporada de 2024. Em entrevista ao portal Lance nesta quarta-feira (20), o meio-campista do Fortaleza confirmou que que existem negociações entre os clubes.

De férias do Rio de janeiro, Caio concedeu entrevista ao chegar na Arena Carioca para um amistoso beneficente.

"Agora é momento de curtir as férias, meus agentes estão tomando conta desta situação. A gente fica muito feliz pelo que vem acontecendo, foi um ano muito bom para mim. Fui feliz com o Fortaleza. O meu futuro "papai do céu" vai trilhar. Não é mentira para ninguém que estamos em negociações", disse ele.