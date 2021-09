Cádiz x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em crise administrativa e com o técnico Ronald Koeman ameçado no cargo, o Barcelona entra em campo nesta quinta-feira (23) pelo Campeonato Espanhol. A partida contra o Cárdiz, às 17h (de Brasília), é tratada como crucial para o futuro do treinador na função após a derrota sofrida para o Bayern de Munique por 3 a 0 na estreia da Liga dos Campeões.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, a gestão culé concedeu um ultimato ao comandante, que precisa vencer a partida. A pressão foi intensificada também depois do empate no fim com o Granada na última rodada da competição.

No momento, o Barça está na 7ª posição, com oito pontos - cinco atrás do líder Real Madrid. Na sequência da temporada, volta as atenções para a Liga dos Campeões na semana seguinte, em duelo com o Benfica, em Portugal.

Palpites para Cádiz e Barcelona

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo na ESPN Brasil.

Escalação

A provável escalação do Cádiz é: Ledesma; Carcelen, Cala, Haroyan e Espino; Salvi, Fali, Alarcon, Jonsson e Lozano; Negredo.

Técnico: Álvaro Cervera.

A provável escalação do Barcelona é: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Garcia e Dest; Sergi Roberto, Busquets e De Jong; Coutinho, Depay e Demir.

Técnico: Ronald Koeman.

Cádiz x Barcelona

Estádio: Nuevo Mirandilla, em Cádiz-ESP.

Horário: 17h (de Brasília) desta quinta-feira (23).

