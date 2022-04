Cachorros invadem campo do Castelão e urinam no gramado antes de Fortaleza x Alianza Lima

Uma "invasão canina" ocorreu na Arena Castelão antes de Fortaleza x Alianza Lima-PER nesta quarta-feira (27): dois cachorros entraram no campo de jogo. O momento foi durante os preparativos para o aquecimento dos jogadores e levou as arquibancadas ao delírio com a situação.

Um dos cãezinhos até urinou em uma bolsa presente no gramado. A torcida tricolor protagonizou as famosas “vaias cearenses” e também entrou na brincadeira com os animais através de aplausos.

Um integrante da organização do evento conseguiu retirar os animais sem dificuldades, o que não atrapalhou a entrada dos atletas. A partida era válida pela 3ª rodada do Grupo F da Libertadores.

Veja mais imagens dos cachorros no campo:

Legenda: Os cachorros correram pelo gramado da Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: Um dos cachorros urinou no gramado da Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM