Cacereño x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cacereño e Real Madrid entram em campo nesta terça-feira (3), às 17h de Brasília, no Estádio Príncipe Felipe, em Cáceres (ESP), para disputar a terceira fase da Copa do Rei, uma das principais copas do futebol espanhol.

O Cacereño disputa atualmente a quarta divisão do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa atualmente a sexta colocação na tabela de classificação do Grupo 5 da competição. O time soma 22 pontos em 13 rodadas disputadas.

O Real Madrid disputa atualmente a LaLiga, a primeira divisão do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa atualmente a vice-liderança, a segunda colocação na tabela de classificação da competição. O time soma 38 pontos em 15 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cacereño: Moreno; Ramirez, Caparros, Traore e Gomis; Garci, Bermudez, Arteaga, Manchon e El Kounni; Grande. Técnico: Julio Cobos.

Real Madrid: Lunin; Vazquez, Nacho, Vallejo e Odriozola; Camavinga, Tchouameni e Ceballos; Asensio, Rodrygo e Hazard. Técnico: Carlo Ancelotti.

CACEREÑO X REAL MADRID | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Príncipe Felipe, em Cáceres (ESP)

Data: 03/01/2023 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)