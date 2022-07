Cabe no seu time? Luis Suarez diz que negociação com River acabou após eliminação de argentinos

O atacante uruguaio Luis Suarez está livre e solto no mercado. Após negociar com o River Plate, o atacante encerrou as conversas após a eliminação do time argentino para o compatriota Vélez Sarsfield nas oitavas da Copa Libertadores.

“Fiquei muito tentado apesar do meu plano de ficar na Europa porque o River estava pressionando muito para me contratar, mas o negócio fracassou porque agora estão fora da Copa Libertadores”, disse ao jornal uruguaio Ovacíon.

Apesar das esperanças que agora se formam em praticamente todos os times da América do Sul, dificilmente Suarez não deve prosseguir a carreira no futebol europeu.

Últimos passos da carreira

Suarez tem 35 anos e defendeu o Atlético de Madrid na temporada 2022/2021. Marcou 13 gols em 45 jogos disputando, diminuindo marcas de anos anteriores. Em 2015/2016 ele fez 59 gols pelo Barcelona em sua melhor fase na carreira. O atacante deve defender o Uruguai na Copa do Catar, provavelmente a última da sua carreira.