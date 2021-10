Buscando formar seleção cearense, Fortaleza sediará 1º Campeonato de Levantamento de Peso Olímpico

O Estado do Ceará receberá neste domingo (31), às 10h (horário de Brasília), pela primeira vez na história, o Campeonato Cearense de Levantamento de Peso Olímpico. O evento acontece no Centro de Formação Olímpica (CFO), sob a gestão da Federação Esportiva de Levantamento de Peso do Estado do Ceará (FELP-CE).

O evento tem como objetivo difundir ainda mais a prática da modalidade no Estado e trazer a relevância do esporte para o âmbito local. Participarão do Campeonato Cearense atletas e amantes da modalidade. A transmissão será realizado ao vivo no canal do YouTube LPO Esportes.

A competição, que contará com o auxílio de experientes treinadores de nível internacional do estado do Rio de Janeiro e da turma de pós-graduação de levantamento de Peso da Unisaúde, terá todo o material que é utilizado nas olimpíadas, como anilhas, barras e plataformas, à disposição.

De acordo com a presidente da FELP-CE, Andrea Sabino Ribeiro, a intenção é de que os vencedores do evento formem a seleção cearense.

Andrea Sabino Ribeiro Presidente da FELP-CE "Nosso objetivo é que os vencedores desse primeiro campeonato já sigam em busca de se tornarem parte da nossa seleção cearense"

Próximas competições

Com as inscrições para o Campeonato Cearense de Levantamento de Peso Olímpico encerradas, a Federação Esportiva de Levantamento de Peso do Estado do Ceará (FELP-CE) informou que, para as próximas competições, será necessário o atleta estar filiado à entidade para estar apto a competir. A filiação deve ser feita através do site da FELP-CE.

