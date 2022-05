Burnley x Aston Villa: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Pela 36ª rodada da Premier League, Burnley e Aston Villa se enfrentam, neste sábado (7), às 11h. O jogo ocorre no estádio Turf Moor.

O Aston Villa ocupa a 13ª colocação do campeonato com 40 pontos. Já o Burnley está em 16º, com 34.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo na plataforma de streaming Star+ e na ESPN.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Burnley: Pope; Taylor, Tarkowski, Collins, Roberts; Cork, Lennon, Brownhill, McNeil; Vydra e Weghorts. Técnico: Michael Jackson.

Aston Villa: Martínez; Cash, Young, Mings, Chambers; McGinn, Douglas Luiz, Sanson; Philipe Coutinho, Danny Ings e Watkins. Técnico: Steven Gerrard

FICHA TÉCNICA | Burnley x Aston Villa

Local: Estádio Turf Moor

Data: 07/05/2022 (sábado)

Horário: 11h (de Brasília)