Buffon recusa proposta do Barcelona para fechar com Parma, da 2ª divisão da Itália

O goleiro Gianluigi Buffon está de volta ao Parma após duas décadas longe do clube em que foi revelado. O atleta de 43 anos foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (23). Para retornar ao time, o italiano abriu mão de ofertas tentadoras, como a do Barcelona. A equipe espanhola fez uma oferta para ser o reserva do alemão Marc André Ter-Stegen.

Buffon afirmou, no entanto, que não gostaria de ficar sem atuar como principal, como nos últimos anos de Juventus. "Tive duas ofertas importantes (do Barcelona), mas não queria voltar a ser reserva, estava cansado de ser o segundo. Fiz na Juventus por causa da ligação lá, mas a verdade é que não queria fazer de novo, como nos últimos dois anos", disse.

De acordo com o atleta, que irá jogar na segunda divisão italiana nesta temporada, o Parma possui um projeto interessante. Além do aspecto técnico, o desejo de regressar ao primeiro clube da carreira pesou na hora de optar pela modesta equipe de seu país. "Teve outras ofertas interessantes, mesmo em equipas campeãs, mas no final o envolvimento emocional fez o resto", comentou.

Contrato

Buffon assinou contrato com o clube até 2023, quando terá 45 anos de idade. O italiano fez a sua estreia em 1995, participou de 220 partidas com a camisa do Parma e conquistou três títulos: Copa da Uefa, Copa da Itália e Supercopa da Itália.

"Eu sabia que o Parma poderia me dar algo que nenhum outro time poderia. A sensação de se sentir em casa e estar num lugar que adoro", completou o goleiro, sobre o carinho com a equipe.